Глоба пообещал, что договорённости резко изменятся: астропрогноз с 10 по 16 марта

Известный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз с 10 по 16 марта. Он пообещал неделю личного укрепления, изменения договоренностей и переформатирования дел. Привычное становится зыбким, а устоявшиеся в последнее время нормы подвергаются сомнениям. Выиграют те, кто не побоятся начинать с чистого листа. Но и забывать уроки прошлого ни в каком формате не стоит.

Центральное событие недели – это, конечно же, Лунное затмение. Произойдет оно 14 марта и пройдется катком по многим мировым событиям, взрывая и дестабилизируя внутренние процессы. Влияют затмения и на внутренний мир человека.

Про затменный период стоит помнить, что его влияние начинается за два-три дня до события и продолжается шлейфом минимум два дня после. В эти дни стоит быть аккуратнее, более осмотрительным и беречь энергию.

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Меркурий переходит к ретроградному движению в субботу. Так что всем, кто боится этого периода, пора снова сворачивать активность. Тем же, кто действуйте осознанно и способен мыслить трезво, открываются неплохие возможности с опорой на прошлые достижения.

В общественной сфере каждый день приносит что-то новое. Кто-то в панике и на скорую руку пытается построить новое, а кто-то всеми силами цепляется за старое. Но все продолжает меняться и трансформироваться, оставляя за бортом современности всех, кто не успел словить волну.

Внимательные и пытливые смогут на фоне проявляющихся недочетов построить свою качественную систему. Когда есть силы и желание изменить что-то к лучшему, то препятствием на пути становится лишь фантазия.

Для личности самое важное – держать себя в равновесии. Оптимизм первой половины недели вполне может смениться упадком сил к выходным. Так что контролируйте свой энергетический поток и не позволяйте чужим эмоциям влиять на себя.

Сильные духом и уверенные получат все шансы на реализацию планов. С той лишь оговоркой, что вокруг затмения надо быть максимально осмотрительным и не запороть все собственноручно.

В рабочей сфере пригодится умение действовать в стрессовых ситуациях. Проверенная команда поможет преодолеть все кризисы. Сейчас не время для кадровых перестановок, как и не лучший момент для введения новшеств.

На личном фронте берегите дорогие вам отношения. Не вспыхивайте сами и не позволяйте «распаляться» партнеру. Постарайтесь уединиться в тихой гавани и там же вместе встретить шторм.

10 марта

Понедельник

Решительность и смекалка помогают в работе. Интеллектуальная деятельность в фаворе. Но взрывные события дня заставляют держаться бодрячком. Избегайте тех, кто тянет из вас энергию.

11 марта

Вторник

Сосредоточьтесь на рабочей рутине и решении насущных вопросов. Финансы требуют бережного отношения. Не рискуйте и не испытывайте отношения на прочность. Вечером сбавляйте активность.

12 марта

Среда

С утра вкручивайтесь в дела и решайте все, что возможно. Не утаивайте промахи, чтобы получить возможность исправить ситуацию. Саморегуляция помогает держать настрой. Не обостряйте отношения с коллективом.

13 марта

Четверг

Дела спорятся у того, кто подходит к ним разумно. Для достижения целей понадобится смелость и решительность. Присмотритесь к тем, кто доказал силу характера и подходит на роль помощника. Но будьте осторожны, потому что день достаточно взрывной.

14 марта

Пятница

Затмение меняет направление ветра во многих сферах. Напряжение достигает пика. Храните спокойствие, несмотря на бурные потоки и происходящее вокруг. Берегите близких и не растрачивайте энергию попусту.

15 марта

Суббота

Между покоем и приключениями выбирайте то, что по душе. В делах действуйте здесь и сейчас – второй шанс представится не скоро. День эмоциональный, так что не обращайте внимания на тех, кто пытается выбить вас из колеи.



16 марта

Воскресенье

Необходимость сохранять баланс напоминает о себе весь день. Вежливость и тактичность помогают преодолеть многое. Но время взрывное и энергетически сложное, так что будьте мудры в решениях.