Глоба назвал знак зодиака, которого ждёт невероятный денежный приток после 15 августа

Вторая половина августа для одного из знаков зодиака станет очень прибыльной. Об этом со ссылкой на астролога Павла Глобу, пишет ProKazan.

По-настоящему удачным в плане заработка вторая половина августа станет для Скорпионов. Деньги польются рекой в руки представителей этого знака из разных источников. Особое влияние на Скорпионов будет оказывать Меркурий. Этот небесных обитатель способствует удачной смене работы, ведению успешных проектов.

В последние дни лета Скорпион может существенно подняться по карьерной лестнице и перестать беспокоиться из-за денег.

Также Павел Глоба уверяет, что вторая половина августа будет для Скорпионов удачна в любви. Есть шанс пережить невероятные романтические приключения и решить проблемы, возникающие в отношениях с любимыми.