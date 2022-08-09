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Глоба назвал знак зодиака, которого ждёт невероятный денежный приток после 15 августа

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Вторая половина августа для одного из знаков зодиака станет очень прибыльной. Об этом со ссылкой на астролога Павла Глобу, пишет ProKazan.

По-настоящему удачным в плане заработка вторая половина августа станет для Скорпионов. Деньги польются рекой в руки представителей этого знака из разных источников. Особое влияние на Скорпионов будет оказывать Меркурий. Этот небесных обитатель способствует удачной смене работы, ведению успешных проектов.

В последние дни лета Скорпион может существенно подняться по карьерной лестнице и перестать беспокоиться из-за денег.

Также Павел Глоба уверяет, что вторая половина августа будет для Скорпионов удачна в любви. Есть шанс пережить невероятные романтические приключения и решить проблемы, возникающие в отношениях с любимыми.

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