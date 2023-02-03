Пятница, 3 февраля, 2023
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Глоба назвал страну, где безопаснее всего жить в 2023 году

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Скриншот из видео в группе Объясняем Рязанская область ВКонтакте

В связи с нестабильной экономической и геополитической ситуацией многие люди задумываются о самом спокойном месте на земле, где можно жить, не обращая внимание на трудности и потрясения мира. Известный астролог Павел Глоба рассказал, где безопаснее всего жить в 2023 году.

Глоба успокоил россиян: чтобы достичь спокойствия и гармонии, не нужно покидать страну. Самое безопасное место 2023 года – это север России.

Там сейчас проживает мало населения, но в скором времени эти земли будут востребованы. Кроме того, северный климат со временем будет становиться мягче, поэтому жизнь там станет комфортнее.

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