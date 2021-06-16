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Среда, 16 июня, 2021
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Главврачу рязанской больницы имени Семашко предъявили обвинение

7info7
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Главному врачу рязанской ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявили обвинение. Информация об этом 16 июня появилась на сайте СК РФ.

Накануне Сорокину задержали. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Изучив материалы уголовного дела глава следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручения ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения для Сорокина. Ходатайство направлено в суд.

Расследование уголовного дела о пожаре в больнице с несколькими погибшими и десятком пострадавших находится на контроле в следственной комитете.

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