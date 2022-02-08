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Вторник, 8 февраля, 2022

Главврач детской ОКБ получила «Благодарность от Земли Рязанской»

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Главврач детской ОКБ получила «Благодарность от Земли Рязанской»

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о вручении наград рязанцам.

Наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:

ЛЕБЕДЕВУ Инну Николаевну — главного врача Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н. В. Дмитриевой»

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ЛЕОНЕНКО Людмилу Петровну — заместителя председателя совета Московской окружной организации города Рязани Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ОВСЯННИКОВА Виктора Николаевича — главного агронома Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Рязанский район Рязанской области.

Наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области:

ВИНОГРАДОВА Сергея Валериевича — генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Главная управляющая компания «Рязаньпроект»

МИНАЕВА Александра Ивановича — наладчика оборудования Общества с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА».

Объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

БУДАНОВУ Николаю Григорьевичу — технику-рыбоводу рыбхоза «Пара» Акционерного общества «Рязаньрыбпром»

КОЗЛОВОЙ Анне Николаевне — начальнику отдела общего среднего и дошкольного образования Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования — Спасский муниципальный район Рязанской области

ХУДЯКОВУ Александру Вячеславовичу — начальнику отдела по экономике и торговле управления экономического развития администрации муниципального образования — Спасский муниципальный район Рязанской области.

Наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:

ВАРДАНЯНА Давида Карлосовича — директора Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-44», г. Рязань

ЖЕЛНОВА Николая Ивановича — заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ГРАД», г. Рязань подполковника милиции в отставке КУЛИКОВА Геннадия Алексеевича — члена Совета ветеранов Рязанского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте

СОЛОМАТИНУ Галину Владимировну — экономиста-бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «АгроКапитал», Рязанский район Рязанской области

ТАРАСОВА Александра Сергеевича — почетного гражданина Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы I, II, III, IV, V созывов.

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