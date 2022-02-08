Главврач детской ОКБ получила «Благодарность от Земли Рязанской»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о вручении наград рязанцам.
Наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:
ЛЕБЕДЕВУ Инну Николаевну — главного врача Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н. В. Дмитриевой»
ЛЕОНЕНКО Людмилу Петровну — заместителя председателя совета Московской окружной организации города Рязани Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
ОВСЯННИКОВА Виктора Николаевича — главного агронома Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Рязанский район Рязанской области.
Наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области:
ВИНОГРАДОВА Сергея Валериевича — генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Главная управляющая компания «Рязаньпроект»
МИНАЕВА Александра Ивановича — наладчика оборудования Общества с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА».
Объявить благодарность Губернатора Рязанской области:
БУДАНОВУ Николаю Григорьевичу — технику-рыбоводу рыбхоза «Пара» Акционерного общества «Рязаньрыбпром»
КОЗЛОВОЙ Анне Николаевне — начальнику отдела общего среднего и дошкольного образования Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования — Спасский муниципальный район Рязанской области
ХУДЯКОВУ Александру Вячеславовичу — начальнику отдела по экономике и торговле управления экономического развития администрации муниципального образования — Спасский муниципальный район Рязанской области.
Наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:
ВАРДАНЯНА Давида Карлосовича — директора Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-44», г. Рязань
ЖЕЛНОВА Николая Ивановича — заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ГРАД», г. Рязань подполковника милиции в отставке КУЛИКОВА Геннадия Алексеевича — члена Совета ветеранов Рязанского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
СОЛОМАТИНУ Галину Владимировну — экономиста-бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «АгроКапитал», Рязанский район Рязанской области
ТАРАСОВА Александра Сергеевича — почетного гражданина Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы I, II, III, IV, V созывов.