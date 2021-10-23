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Суббота, 23 октября, 2021
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Главу Новосибирска госпитализировали с коронавирусом

Александр Ильин
Фото: instagram.com/a_lokot

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в больнице с коронавирусом со среды, 20 октября. Об сообщает региональный АиФ со ссылкой на источник в городской администрации. 

В пресс-службе мэрии комментировать эту информацию не стали. Вице-мэр Анна Терешкова, отвечая на запросы журналистов, заявила, что говорить о здоровье политика «некорректно». 

Ранее Анатолий Локоть поделился в соцсетях, что отдыхал в одном из санаториев области, где «восстанавливал силы».  

Известно, что в марте 2021 года мэр Новосибирска делал прививку от COVID-19. В октябре он заявлял, что собирается пройти ревакцинацию. 

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