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Пятница, 14 января, 2022
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Главу администрации Касимовского района выберут 21 февраля

Александр Ильин

Конкурс на замещение должности главы администрации Касимовского района назначен на 21 февраля 2022 года, сообщает ИД «Пресса». 

Решение было принято 14 января на заседании районной Думы. 

Сейчас идёт формирование конкурсной комиссии из шести человек. Одна её половина её будет состоять из представителей губернатора Рязанской области, другая – жителей района. Это председатель думы Сергей Новиков, юрисконсульт аппарата думы Елена Асанова, член общественного совета муниципалитета Николай Сычев.

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Напомним, ранее депутаты назначили Ивана Бахилова и.о. главы администрации Касимовского района. 

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