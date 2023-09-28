Главой пителинского городского поселения избран Николай Кузин

Николай Кузин избран главой пителинского городского поселения, сообщает сайт ИД «Пресса».
Соответствующее решение приняли 27 сентября депутаты местного Совета.
Кузин победил на выборах в Совет депутатов на участке № 303. За него проголосовали 32,5% избирателей, выбиравших из 9 кандидатов.
Николай Владимирович — уроженец села Тимерево Пителинского района, до избрания работал главным механиком ООО ПМК «Пителинская».
К работе на новом месте Кузин приступил 28 сентября.
Также депутаты избрали председателя Совета, им стал Сергей Мерлин.