Четверг, 28 сентября, 2023
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Главой пителинского городского поселения избран Николай Кузин

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Николай Кузин, фото: ИД «Пресса»

Николай Кузин избран главой пителинского городского поселения, сообщает сайт ИД «Пресса».

Соответствующее решение приняли 27 сентября депутаты местного Совета.

Кузин победил на выборах в Совет депутатов на участке № 303. За него проголосовали 32,5% избирателей, выбиравших из 9 кандидатов.

Николай Владимирович — уроженец села Тимерево Пителинского района, до избрания работал главным механиком ООО ПМК «Пителинская».

К работе на новом месте Кузин приступил 28 сентября.

Также депутаты избрали председателя Совета, им стал Сергей Мерлин.

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