Понедельник, 5 июня, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Главным врачом Сасовского ММЦ назначен Вагид Махмудов

7info7

Главврачом Сасовского ММЦ 5 июня назначен Вагид Махмудов. Экс-руководитель медучреждения Юлия Колчева сложила полномочия по собственному желанию.

Как сообщила на своей странице ВКонтакте глава администрации Сасова Евгения Рубцова, коллективу медиков нового руководителя представила замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина.

— Врач родился в Кыргызстане, но переехал в Сасово. С 2009 года он работает в нашей больнице онкологом. С 2012 года был и.о. заведующего кабинетом гемодиализа. С 2021 года – заведующим Центра амбулаторной онкологической помощи.

Также Рубцова отметила, что для Сасовского ММЦ прежний руководитель сделала много:

— Я искренне благодарю её за работу. Для больницы она сделала очень многое. И это ценно, — отметила она.

Вагиду Махмудову глава администрации пожелала удачи и успехов в решении поставленных перед ним задач.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

По словам губернатора, в микрорайоне много проблем, но и вместе с этим - большое поле для работы.

6 июня в Рязанской области ожидается до +22 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на вторник, 6 июня.

В Солотче ликвидировали лесной пожар

Причиной возгорания стала гроза.

5 фильмов и сериалов про отношения матери и дочери 

Советуем пять фильмов и сериалов, в разной степени посвященных отношениям между матерью и дочкой (или дочками). В подборке – драмеди с Аглаей Тарасовой, оскароносный хит и экранизация классики. 

Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

В этом сезоне хоккеисты-любители, представляющие Рязанскую область в Финале Фестиваля НХЛ, достигли особых успехов.

Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

Сотрудники очистили от выброшенных покрышек больше 2 километров территории. Также изношенные шины сдали работники завода и горожане.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

В результате столкновения ГАЗели и ГАЗ скорой помощи пострадали 4 человека.

«Открытие Авто»: индийские автоконцерны могут закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте

По итогам 2022 года индийский автомобильный рынок впервые вошел в тройку крупнейших в мире после китайского и американского.

В рязанской Горроще произошло ДТП

Дорожная авария случилась днём 5 июня на улице Татарской.

В Ставропольском крае таможенники изъяли сотню контрафактных Чебурашек

Инспекторы обнаружили в автобусе плюшевые игрушки и 350 килограммов "брендовой" одежды.

На дорогах Рязани появилась новая разметка выделенных полос для общественного транспорта

В соцсетях развернулась бурная дискуссия: мнения рязанцев об эффективности такого решения разделились.

Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

Награждение победителей проектов "Медиапритяжение" и "Российская школьная весна" прошло в Москве и Ставрополе.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации