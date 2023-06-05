Главным врачом Сасовского ММЦ назначен Вагид Махмудов

— Врач родился в Кыргызстане, но переехал в Сасово. С 2009 года он работает в нашей больнице онкологом. С 2012 года был и.о. заведующего кабинетом гемодиализа. С 2021 года – заведующим Центра амбулаторной онкологической помощи.