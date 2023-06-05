Главным врачом Сасовского ММЦ назначен Вагид Махмудов

Главврачом Сасовского ММЦ 5 июня назначен Вагид Махмудов. Экс-руководитель медучреждения Юлия Колчева сложила полномочия по собственному желанию.
Как сообщила на своей странице ВКонтакте глава администрации Сасова Евгения Рубцова, коллективу медиков нового руководителя представила замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина.
Также Рубцова отметила, что для Сасовского ММЦ прежний руководитель сделала много:
Вагиду Махмудову глава администрации пожелала удачи и успехов в решении поставленных перед ним задач.