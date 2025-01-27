Главным архитектором Рязани назначен Михаил Наумов

Глава администрации Рязани Виталий Артемов подписал распоряжение о назначении Михаила Наумова главным архитектором города Рязани. Об этом мэр города сообщил в своем телеграм-канале.

Михаил Наумов — выпускник Московского архитектурного института. Работал в различных бюро Москвы и Московской области, в администрациях города Жуковский, Раменского городского округа, а также в правительстве города Севастополя и главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры.

«Михаил Владимирович имеет богатый опыт работы по подготовке архитектурно-градостроительных концепций, разработке проектов планировки территории, реализации инвестпроектов, проектированию жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры», — считает Виталий Артемов.

По словам главы администрации, под руководством Михаила Наумова управление градостроительства и архитектуры сделает акцент на разработке комплексных решений с учетом исторических особенностей и имеющегося градостроительного потенциала нашего города.