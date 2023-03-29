Среда, 29 марта, 2023
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Главных любимчиков вселенной назвала Тамара Глоба по дате рождения

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Популярный российский астролог Тамара Глоба назвала по дате рождения людей, которые по праву могут считать себя любимчиками вселенной.

Речь идёт о людях, рождённых под знаком Девы. Девам во всех их делах благоволит судьба, и от судьбы им никуда не деться. Благодаря этому они могут добиться больших успехов.

В ближайшее время представители этого знака могут увидеть пророческий знак судьбы. Пропускать этот сигнал ни в коем случае нельзя, потому что он станет важным.

Глоба уверена, у Дев наступает в жизни белая полоса. Любое дело, за которое они возьмутся, увенчается успехом.

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