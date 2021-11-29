Главные внештатный дерматовенеролог Минздрава рассказал о способах лечения постковидного облысения

Первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19, созданную на основе наблюдений больных «красной зоны» Коммунарки, дополнили еще одним пунктом. Речь идет о постковидной алопеции, которая встречается почти у 40% переболевших. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Потекаев.
Есть несколько гипотез, почему после коронавируса начинают выпадать волосы. Во-первых, у 91% больных, у которых выявлена алопеция, была очень высокая температура, рассказал Николай Потекаев. А высокий уровень интоксикации повлиял на рост волос. Также цитокины могут оказывать негативное воздействие на волосяной фолликул, вызывая воспаление вокруг него, нарушая питание. А третья возможная причина — ангиит (воспаление стенок сосудов).
Специалист также рассказал «Известиям», как лечить постковидную алопецию.
По последним подсчетам, в целом кожные проявления COVID-19 наблюдаются примерно у 6% зараженных.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Постковидное облысение встречается примерно у 40% переболевших»