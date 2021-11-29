Главные внештатный дерматовенеролог Минздрава рассказал о способах лечения постковидного облысения

Первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19, созданную на основе наблюдений больных «красной зоны» Коммунарки, дополнили еще одним пунктом. Речь идет о постковидной алопеции, которая встречается почти у 40% переболевших. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Потекаев.

Оно возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. Пациент (чаще женщина, так как они более внимательны ко всему, что касается внешности) уже вышел на работу, и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причем очень активно, — рассказал специалист.

Есть несколько гипотез, почему после коронавируса начинают выпадать волосы. Во-первых, у 91% больных, у которых выявлена алопеция, была очень высокая температура, рассказал Николай Потекаев. А высокий уровень интоксикации повлиял на рост волос. Также цитокины могут оказывать негативное воздействие на волосяной фолликул, вызывая воспаление вокруг него, нарушая питание. А третья возможная причина — ангиит (воспаление стенок сосудов).

Специалист также рассказал «Известиям», как лечить постковидную алопецию.

Средства лечения те же самые, как и при обычном выпадении волос. Есть методики, которые сейчас очень востребованы и популярны. Есть препараты, которые уже давно на рынке, зарубежном и российском, улучшающие питание волосяного фолликула за счет локального расширения сосудов. Например, миноксидил. Еще есть препараты, содержащие факторы роста волосяного фолликула. И третье, то, что сейчас популярно и модно, это плазмотерапия, — рассказал Николай Потекаев.

По последним подсчетам, в целом кожные проявления COVID-19 наблюдаются примерно у 6% зараженных.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Постковидное облысение встречается примерно у 40% переболевших»