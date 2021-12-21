Известный афоризм «обычно мы только после работы понимаем, с чего её надо было начать, имеет прямое отношение к ремонту квартиры или дома. Обустройство жизненного пространства не терпит поверхностного подхода, ведь допущенные просчеты могут стоить жильцам немалых денег, нервов и сил. О наиболее популярных ошибках, которые мы часто делаем во время ремонта, пойдет речь в этом небольшом обзоре.

Штрихи к генеральному плану

Как показывает опыт, один из самых значительных промахов — подход к ремонту без четкого плана действий. Еще до того, как вы начали закупать ламинат, сантехнику, обои, нужно составить полное представление о том, что и в какой комнате будет в итоге. Без дизайн-проекта с четкими размерами, даже составленного от руки, ваши созидательные усилия могут окончиться полным фиаско.

— Особое внимание обратите на план расстановки розеток, — считает руководитель рязанской компании, занимающейся отделкой помещений различного назначения, Марина Поспелова. — Эту схему стоит делать только имея четкое представление о том, какая и где будет расположена мебель. В противном случае проблему придется решать удлинителями и сетевыми фильтрами, которые могут нарушить эстетику интерьера. Также не стоит располагать розетки слишком низко — они будут мешать при уборке. Не забудьте предусмотреть несколько розеток прямо в ванной комнате для фена, бритвы, стиральной машины.

Еще несколько слов о размерах. Евростандарт высоты выключателей (90 см) вполне подходит для рязанских квартир и домов. Кнопки включения света на такой высоте доступны и взрослым, и детям. Для удобства можно продублировать выключатель в спальне, чтобы свет можно было включить у входа и отключить у кровати. Выключатели лучше располагать со стороны ручки двери, даже на нужной высоте прибор со стороны дверных петель весьма неудобен.

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Кстати, место под счетчик при входе в квартиру нужно выбрать заранее, чтобы потом удобно расположить прихожую и не сверлить дырки над проводами.

Совместный санузел удобен для квартиры площадью 30-50 метров, где живет 1-2 человека. Если плотность населения выше, в квартире нет второго санузла, то «комнаты уединения» лучше разделить.

Надежно и практично

На очень темных полах прекрасно видна любая соринка или царапина. Покрытие такого цвета будет вынуждать убираться по несколько раз в день, поэтому специалисты рекомендуют светлые тона: от коричневого до бежевого.

Теплые полы — полезное и весьма практичное изобретение, однако перед тем как их делать, стоит также решить, где будет стоять мебель, чтобы не тратить электроэнергию и деньги на обогрев шкафа-купе, холодильника или стиральной машины.

— Серьезные проблемы с уборкой могут создать горизонтальные плафоны на светильниках, — считает Марина Поспелова. — В них копится пыль, остатки летевших на свет насекомых.

Основная ошибка при обустройстве детской для маленького ребенка — слишком дорогая мебель. Ее придется менять по мере роста вашего чада, поэтому вполне рационально ограничиться недорогими, но функциональными и радующими глаз вещами. В спальне ребенка также можно предусмотреть реостаты, чтобы свет включать не резко, а плавно.

Фатальные просчеты

Эксперты не рекомендуют класть на кухне, по крайней мере в ее рабочей зоне, ламинат или паркетную доску. Одна случайно опрокинутая кастрюля или упавшая тарелка с супом и покрытие может вздуться.

При установке ванной следует положить бордюрчики на стене, где она стыкуется с плиткой, иначе в уголках будет скапливаться вода.

Натяжной потолок — это не только эстетично, но надежно и практично. Если вас зальют соседи, вода не разливается широко по квартире, а собирается в этом самом потолке.

Если собираетесь клеить обои, делать встроенные шкафы или комоды на заказ в «сталинке», «хрущевке», «брежневке» и давно построенной «улучшенке», обязательно ровняйте стены, иначе вся концепция эффектного интерьера может превратиться в пародию на него.

Если давать краткое резюме приведенным советам, то тем, кто отважился на ремонт, мы настоятельно рекомендуем заранее продумать все его параметры. В частности цветовое решение помещений, схему размещения розеток, размеры и расположение мебели, теплых полов и бытовой техники.