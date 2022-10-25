Главбух военного госпиталя в Хабаровске получила 9,5 года колонии за взятки на 17 млн руб

Главный бухгалтер военного госпиталя в Хабаровске отправится в колонию на 9 с половиной лет за взятки на более чем 17 миллионов рублей, сообщает Хабаровский краевой суд.

По данным суда, женщина работала начальником финансово-экономического отдела – главным бухгалтером военного клинического госпиталя с октября 2014-го по июль 2018 года. Она перечисляла в некоторые филиалы госпиталей Восточного военного округа повышенные объемы бюджетных обязательств, в том числе и по зарплате. За это получала взятки через посредников — требовала ежеквартально привозить семизначную сумму. Также для главбуха и ее семьи трижды приобретались путевки в Таиланд.

«В общей сложности подсудимая получила денежные средства в сумме 17 112 500 рублей. Районный суд назначил подсудимой наказание по части 2, пункту «в» части 5 (два эпизода), части 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 12,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности <…> на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что сохранен арест, наложенный на имущество подсудимой. Постановлено конфисковать в доход государства 17 112 500 рублей.

Уточняется, что женщина вину признала частично. Ее адвокаты обжаловали приговор райсуда, просили назначить подсудимой условное наказание, учесть ее признание вины, возраст, переквалифицировать ее действия. Но апелляционная инстанция оставила приговор райсуда без изменения.

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