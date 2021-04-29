Глава Рязани Юлия Рокотянская отчиталась о своей работе в 2020 году

В четверг, 29 апреля, глава Рязани Юлия Рокотянская отчиталась о результатах своей деятельности за 2020 год. Председатель гордумы отметила, что серьезные коррективы в работу внесла пандемия.
Из-за этого был установлен временный порядок голосования: при отсутствии человека на заседании его голос передается другому депутату. В 2020 году несколько изменился и состав гордумы: на место двух ушедших депутатов пришли Евгений Мясин и Дмитрий Иваничкин. Елену Акимкину избрали депутатом по округу №14.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» удалось завершить ремонт улиц Высоковольтной, Забайкальской и Щедрина. В настоящее время еще две дороги продолжают ремонтировать в рамках двухлетних муниципальных контрактов.
За 2020 год в Рязани отремонтировали 14 дворов, благоустроили 6 общественных пространств и реализовали 24 проекта местных инициатив. В этом году запланированы работы по 29 проектам местных инициатив. Юлия Рокотянская отметила, что депутаты контролировали ход работ от составления проектно-сметной документации до приемки.
В 2020 году было решено отвергнуть предложение о концессии Водоканала.
Депутаты добились того, что порции школьников в столовых стали больше и калорийнее.
В прошлом году также решили, что ветеранским сообществам могут передавать муниципальное имущество в безвозмездное пользование. А для малого и среднего предпринимательства снизили налог на имущество на 60%.
В прошлом году Рязань вошла в перечень исторических поселений, что позволит сохранить центр города от высотной застройки. В 2020 году в эксплуатацию ввели новую школу в горроще, открыли пристройки к пяти детсадам. Статус зеленых зон, защищенных от застройки, получили участки в районе улице Забайкальской и Белякова. Депутаты также поддержали присвоение одной из улицы в Песочне имени Романа Соколова. Были внесены изменения в порядок создания и использования парковок, что позволило повысить удобство и упросить использование инвалидами платных парковок.
Депутаты рассматривали вопросы стажировки и временного трудоустройства несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации, обсуждали установление мемориальных досок.
Юлия Рокотянская подчеркнула, что городу необходим качественный ремонт дорог и дворов