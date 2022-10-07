Глава Рослесхоза Советников оценил ущерб от лесных пожаров

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в интервью «Известиям» оценил потери от лесных пожаров, прошедших летом 2022 года.
По его словам, большинство зафиксированных возгораний — беглые низовые пожары. При них горит трава, деревья сильных повреждений не получают.
Экономический ущерб от пожаров в Рязанской области, отметил чиновник, незначительный. Под Рязанью также горела трава, берёзы, сосны огнём не тронуты.
Советников отметил, что есть ущерб экологии, пожары вызвали резонанс в СМИ. По его подсчётам, ущерб от пожаров в России в этом году будет в три раза меньше прошлогоднего, когда насчитали 11 миллиардов.
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