Глава рязанского минздрава рассказал, каких медицинских специалистов больше всего не хватает в регионе

Сегодня, 25 августа, в штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся тематический круглый стол, посвященный обеспечению больниц и поликлиник региона медицинскими кадрами. Спикерами на встрече выступили министр здравоохранения области Александр Пшенников и ректор РязГМУ Роман Калинин.

На встрече речь шла о федеральных и региональных мерах социальной поддержки медработников, системе целевого обучение в РязГМУ, результатах реализации в Рязанской области стимулирующих программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

В своем выступлении Александр Пшенников сообщил, что региональное здравоохранение сегодня более всего нуждается в участковых терапевтах и педиатрах, врачах и фельдшерах скорой помощи, анестезиологах-реаниматологах, заведующих ФАПами, медсестрах различных специализаций. Кадровый вопрос решается посредством целевого наборах в медицинские ссуз и вуз, новой возможности отправлять работать на скорую помощь выпускников медуниверситета, прошедших соответствующую подготовку, а также эффективной реализации программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в Рязанской области.

Как сообщил глава регионального минздрава, скоро появится ещё один механизм насыщения молодыми специалистами системы здравоохранения — с 1 апреля 2024 года ординаторы второго года обучения получат право работать в должности врача-стажера по своей специальности. Речь здесь, в первую очередь, идет о насыщении узкими специалистами первичного звена в районных больницах.

При этом перед врачами-стажерами поставят определенные задачи, в том числе, по выявлению социально значимых заболеваний. Молодые специалисты будут вовлечены в проведение диспансеризации и других скрининговых программ. При результативности этой работы врачам-стажерам будут положены единовременные выплаты.