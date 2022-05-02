Глава Рязани: Рада, что пандемия отступает и мы возвращаемся к привычной жизни

На главнуюНовости РязаниГлава Рязани: Рада, что пандемия отступает и мы возвращаемся к привычной жизни 7info02.05.2022 08:32 Глава Рязани Татьяна Панфилова рассказала ВКонтакте о праздновании 1 мая.Рада, что пандемия отступает и мы возвращаемся к привычной жизни. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха многолюдно. Открылся парковый сезон, рязанцы пришли встретить любимый праздник — Первомай. Посетила крафт-ярмарку: рязанские мастера удивили креативными идеями и оригинальными работами.Вместе с руководителем Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова поздравили собравшихся в праздником. Мира всем! Чтобы наше небо было мирным, чтобы мы победили в спецоперации, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Труда, работы, достойной зарплаты, пенсионерам — хорошей пенсии.Весна — пора любви, пора цветов, пора добра. Успехов, радости и всего самого хорошего. Мир! Труд! Май!Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru Новости СМИ2