Глава Рязани: Рада, что пандемия отступает и мы возвращаемся к привычной жизни

Рада, что пандемия отступает и мы возвращаемся к привычной жизни. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха многолюдно. Открылся парковый сезон, рязанцы пришли встретить любимый праздник — Первомай. Посетила крафт-ярмарку: рязанские мастера удивили креативными идеями и оригинальными работами.

Вместе с руководителем Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова поздравили собравшихся в праздником. Мира всем! Чтобы наше небо было мирным, чтобы мы победили в спецоперации, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Труда, работы, достойной зарплаты, пенсионерам — хорошей пенсии.

Весна — пора любви, пора цветов, пора добра. Успехов, радости и всего самого хорошего. Мир! Труд! Май!