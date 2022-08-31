Среда, 31 августа, 2022
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Глава Рязани пообещала решить вопрос стихийного рынка на улице Гоголя

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с первым заместителем Ларисой Максимовой осмотрела стихийный рынок у дома № 44 по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Здесь расположены несколько точек несанкционированной торговли, на которые участились жалобы от жителей. Заявители говорят об отсутствии уборки, паркующихся во дворах машинах, мусоре.

Как было отмечено представителями администрации, с начала 2022 года по этому адресу контрольно-аналитическим управлением составлено 229 протоколов об административных правонарушениях. 14 раз изымались орудия торговли. Взыскиваемость штрафов, наложенных административными комиссиями, низкая, так как у большинства нарушителей отсутствуют расчетные счета и имущество.

В настоящий момент ведется работа по созданию межведомственной рабочей группы с участием депутатов РГД, представителей администрации, правоохранительных и налоговых органов, Роспотребнадзора и службы судебных приставов.

— После многочисленных жалоб жителей мне важно было увидеть, что здесь происходит на самом деле, услышать обе стороны, — сказала Татьяна Панфилова. — Теперь будем решать проблему совместными усилиями.

Глава Рязани пообещала решить вопрос стихийного рынка на улице Гоголя
Глава Рязани пообещала решить вопрос стихийного рынка на улице Гоголя
Глава Рязани пообещала решить вопрос стихийного рынка на улице Гоголя
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