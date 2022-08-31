Глава Рязани пообещала решить вопрос стихийного рынка на улице Гоголя

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с первым заместителем Ларисой Максимовой осмотрела стихийный рынок у дома № 44 по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Здесь расположены несколько точек несанкционированной торговли, на которые участились жалобы от жителей. Заявители говорят об отсутствии уборки, паркующихся во дворах машинах, мусоре.

Как было отмечено представителями администрации, с начала 2022 года по этому адресу контрольно-аналитическим управлением составлено 229 протоколов об административных правонарушениях. 14 раз изымались орудия торговли. Взыскиваемость штрафов, наложенных административными комиссиями, низкая, так как у большинства нарушителей отсутствуют расчетные счета и имущество.

В настоящий момент ведется работа по созданию межведомственной рабочей группы с участием депутатов РГД, представителей администрации, правоохранительных и налоговых органов, Роспотребнадзора и службы судебных приставов.