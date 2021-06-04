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Пятница, 4 июня, 2021
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Глава регионального парламента Аркадий Фомин обсудил с шиловцами вопросы развития муниципалитета и проблемы жителей района

7info7
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В районном поселке Шилово прошло общественное обсуждение планов развития муниципального образования. Жители подняли волнующие их вопросы, касающиеся благоустройства территорий и развития общественных пространств.

Приоритетными остаются проблемы ремонта дорог, приведения их в нормативное состояние. Также шиловцы хотят наладить раздельный сбор мусора. На встрече люди говорили о приведении в порядок дворов и спортивных площадок, продолжении благоустройства Нерского парка, обустройстве набережной. Обсуждались планы по строительству ледовой арены, где дети и взрослые могли бы заниматься круглый год. Также речь шла о перспективах строительства в райцентре новых учреждений дошкольного и общего образования. Школу и детский сад необходимо предусмотреть в планах развития муниципального образования уже сейчас.

Все эти вопросы обязательно будут внесены в региональную часть партийной программы и станут приоритетом в работе, – сообщил, подводя итоги обсуждения, председатель областной Думы Аркадий Фомин.

В ходе личного приема в Шилове Аркадий Фомин рассмотрел обращение жителей села Инякино. Депутат Инякинского сельского поселения Екатерина Бурлакова  рассказала, что в трехэтажном многоквартирном доме протекает крыша, однако программой капремонта на ближайшее время устранение протечек в данном доме не предусмотрено. Как заявила муниципальный депутат, ремонтировать  кровлю за свой счет жители, большинство из которых пенсионеры, не могут.

Будем детально разбираться в проблеме, и определим, как можно помочь людям уже сейчас, – сказал Аркадий Фомин.

В ходе приема были рассмотрены не только обращения общественного значения, но и личные просьбы граждан. По всем были даны подробные разъяснения. По мнению главы регионального парламента, такая форма взаимодействия позволяет гражданам оперативно сообщать о волнующих их вопросах и, что самое главное, в короткие сроки получать конкретное их решение. 

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