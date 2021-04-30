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Пятница, 30 апреля, 2021
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Глава поселения объяснил случай массовой гибели рыбы в Старожиловском районе

7info
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Глава Гулынского сельского поселения Игорь Миронов объяснил массовую гибель рыбы на реке Мелисья у деревни Горловское Старожиловского района. Об этом сообщает ИД «Пресса». 

Ранее информация об этом случае появилась в соцсетях.

По словам Миронова, ООО «Рязанские сады» в случившемся не виновато. Рыба погибла из-за погоды. Осенью воды в водоёме было мало, он промёрз, рыба начала задыхаться. В конце февраля пошёл дождь, растопил весь снег, и рыба через бобровые отверстия выплыла на лёд. А затем ударил мороз и лёд замёрз вновь. Оставшаяся наверху рыба погибла. 

Местные жители собирали дохлую рыбу, кормили ею кур. Ту, что удалось спасти, выпускали в лунки. 

Река Мелисья берет свое начало около Рязанских Садов. В 19-м веке на ней были установлены плотины, появилась сеть каскадных прудов. Сейчас этого уже нет – каждый водоём живет своей жизнью. В соцсетях говорили, что опасные вещества могли попасть в реку с предприятия, но это невозможно, так как перелива между прудами нет. 

– Вода идеально чистая. Здесь живут бобры, сюда слетаются утки и чайки, – рассказал глава поселения.

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