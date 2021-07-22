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Четверг, 22 июля, 2021
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Глава Минстроя: Подорожание стройматериалов не повлияет на строительство школ и детсадов в Рязанской области

Елена Лобанова
Глава Минстроя: Подорожание стройматериалов не повлияет на строительство школ и детсадов в Рязанской области
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В четверг, 22 июля, в правительстве Рязанской области отметили, что из-за подорожания стройматериалов многие строительные объекты оказались под угрозой. Однако Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов отметил, что регион пройдет строительный сезон в штатном режиме. 

Зампредседателя правительства Евгений Беленецкий напомнил, что в 2021 году должны быть построены и отремонтированы 23 объекта, из которых три уже готовы, а один находится в процессе. Большинство же завершат лишь в сентябре. 

— Основная проблема, с которой столкнулась отрасль, — подорожание арматуры и пиломатериалов в конце прошлого и начале этого годов. Этот вопрос характерен для всей страны, поэтому правительство РФ пообещало запустить механизм поддержки отрасли, — приводит слова участников встречи пресс-служба правительства Рязанской области. 

Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов подчеркнул, что на уровне региона принимаются все необходимые меры для ускорения получения этой помощи, и строительный сезон пройдет в штатном режиме.

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