Глава МЧС: Два из действующих семи очагов пожаров в Рязанской области локализованы

Александр Куренков прибыл в Рязанскую область по поручению Владимира Путина. Глава МЧС сообщил, что работа авиации и наземной группировки сняла угрозу страшных верховых пожаров из-за тяжёлых погодных условий — 35-градусной жары и порывистого ветра. Министр отметил, что группировка сил и средств работает слаженно.

Силы чрезвычайного ведомства сосредоточены также на защите населённых пунктов Ольгино, Голованово и Деулино. Перехода огня на них не допущено. Тем не менее в зоне риска находятся четыре населённых пункта. Глава МЧС уточнил, что такое развитие событий возможно, если голова пожара будет двигаться на север.

Александр Куренков: «Но они не в опасности, населённые пункты не в опасности. Их окарауливают, проведена опашка, опасности нет. Мы их видим и оберегаем, все силы и средства есть, мы этого не допустим»

В целом глава ведомства оценил ситуацию с пожарами в Рязанской области как тяжёлую, но контролируемую, – передаёт ТАСС.