Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

Глава коммерческой организации в Рязани накопил долг по зарплате сотрудникам свыше полутора миллионов рублей

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязани возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации. Дело возбудил Железнодорожный следственный отдел Рязани СУ СКР по Рязанской области.

Как считают следователи, с 2020 по 2021 годы руководство организации не выплачивало зарплату 11 работникам, накопив задолженность на сумму свыше полутора миллионов рублей. При этом подозреваемый располагал возможностями погасить задолженность перед сотрудниками, – отмечает СУ СКР по Рязанской области.

По уголовному делу сейчас ведутся следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления, целей и мотивов действий руководства. Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

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