Глава Якутска назвал секс-скандал с полицейскими «дичью»

Мэр Якутска Евгений Григорьев прокомментировал секс-скандал с участием полицейских, пишет 14.RU.

«Лично мое мнение: какая-то дичь произошла. Дальше, думаю, МВД разберется», — сказал глава города.

Григорьев добавил, что к ситуации уже подключился Следственный комитет.

В ночь 22 июня хозяева вернулись в частный дом по Намскому тракту. На втором этаже своего жилища они обнаружили пьяных мужчину и женщину, занимающихся любовью.

При этом, увидев владельцев дома, парочка спряталась в душевой. Хозяйка рассказала, что эти люди занимались устроили погром и даже помочились на диван.

Выяснилось, что в тот вечер сотрудники СУ МУ МВД «Якутское» арендовали гостиничный домик «Барнхаус». Злоумышленником оказался 28-летний полицейский.

По данным местных СМИ, он написал заявление по собственному желанию и удалил все аккаунты с соцсетей.