Глава Якутска назвал секс-скандал с полицейскими «дичью»

Мэр Якутска Евгений Григорьев прокомментировал секс-скандал с участием полицейских, пишет 14.RU.
Григорьев добавил, что к ситуации уже подключился Следственный комитет.
В ночь 22 июня хозяева вернулись в частный дом по Намскому тракту. На втором этаже своего жилища они обнаружили пьяных мужчину и женщину, занимающихся любовью.
При этом, увидев владельцев дома, парочка спряталась в душевой. Хозяйка рассказала, что эти люди занимались устроили погром и даже помочились на диван.
Выяснилось, что в тот вечер сотрудники СУ МУ МВД «Якутское» арендовали гостиничный домик «Барнхаус». Злоумышленником оказался 28-летний полицейский.
По данным местных СМИ, он написал заявление по собственному желанию и удалил все аккаунты с соцсетей.