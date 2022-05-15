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Воскресенье, 15 мая, 2022

Глава Башкирии Хабиров сравнил себя с ослом

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Глава Башкирии Хабиров сравнил себя с ослом

Александр Ильин
Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкортостана Радий Хабиров сравнил свой характер с ослиным. Пост на эту тему политик разместил на странице Вконтакте.

«Персонажи с одинаковым характером) Всем хороших выходных!», — написал Хабиров.

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Пользователи в комментариях оценили юмор главы республики.

«Самокритично», — гласит один из популярных комментариев.

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