Глава Башкирии Хабиров сравнил себя с ослом

Глава Башкортостана Радий Хабиров сравнил свой характер с ослиным. Пост на эту тему политик разместил на странице Вконтакте.
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Пользователи в комментариях оценили юмор главы республики.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сравнил свой характер с ослиным. Пост на эту тему политик разместил на странице Вконтакте.
Пользователи в комментариях оценили юмор главы республики.
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