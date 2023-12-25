Понедельник, 25 декабря, 2023
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Глава администрации Рязани рассказал о новых троллейбусах «Адмирал»

7info
Троллейбус «Адмирал», фото администрации Рязани
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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов на странице ВКонтакте рассказал о технических характеристиках троллейбусов «Адмирал» поступивших в город.

Напомним, ключи от 5 машин водителям 24 декабря передал губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам Артёмова, вместимость троллейбусов — 96 человек. Без электричества они могут проехать 2 километра.

Новые троллейбусы будут обслуживать маршруты:

№ 1 «Забайкальская — Соборная площадь»,

№ 3 «Городская больница № 11 — ЦПКиО»,

№ 9 «Комбайновый завод — ЦПКиО»,

и № 16 «Комбайновый завод — площадь Мичурина».

Транспорт выйдет на маршруты в ближайшие дни.

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