На главнуюОрганы властиАдминистрация 19.05.2023 17:50 Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём 19 мая 7info Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала в соцсетях о личном приёме граждан, который она провела 19 мая. Сегодня на личном приеме ко мне обратился заявитель с вопросом о приватизации земельного участка под гаражом ГК «Станкостроитель». С 2014 года там проходят «красные линии». Специалисты управления земельных отношений пояснили, что в отношении этой территории разработан проект планировки. Красные линии ограничивают территории общего пользования, в границах которых проходит дорога и тротуары. Они показывают перспективы развития района. Есть судебная практика в пользу заявителя, и тогда участок может быть передан в собственность.Рязанец попросил отремонтировать внутридворовый проезд между ул. Затинной и ул. Рыбацкой. Поручила управлению благоустройства внести этот участок в очередь на ремонт.Также заявитель хочет сделать КНС для домов, расположенных между ул. Затинная и ул. Рыбацкая. Поручила «Водоканалу» проработать вопрос, связаться с жителями, чтобы предложить им оптимальный вариант. Положительный пример у нас есть — поселок Мервино.Поговорили про контейнерные площадки на ул. Затинной. Мусоровозы часто не могут подъехать к контейнерам, чтобы вывезти мусор. Проведем выездное совещание с участием «Эко-Пронска», управления благоустройства, жителями, чтобы выработать решение.Жительница ул. Бирюзова попросила предусмотреть парковки при ремонте ее двора. В этом году эта дворовая территория вошла в программу по благоустройству. Чтобы ограничить движение транспорта по двору, жители разграниченной территории, находящейся в общедолевой собственности, могут установить ограничители движения.Коснулись вопроса ветхих сооружений, расположенных между детским садом на ул. Семинарской и жилыми домами. Необходимо разобраться с принадлежностью участка и далее действовать в соответствии с законодательством, чтобы привести территорию в порядок.Рязанка пожаловалась, что после капитального ремонта ее дома, проведенного в 2010 году, на ул. Урицкого кровля продолжает течь. Поручила управлению энергетики и ЖКХ совместно с управляющей компанией принять оперативные меры по проведению текущего ремонта и продумать механизм проведения капитального ремонта. 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