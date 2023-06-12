Глава администрации Касимова Иван Бахилов поговорил с жильцами горевшего дома на улице Нариманова

На место пожара в жилом двухэтажном доме в Касимове приехал глава городской администрации Иван Бахилов. В разговоре с жильцами он отметил, что всем нуждающимся могут предоставить жильё в маневренном фонде. Им также выделят материальную помощь из бюджета. Мэрия готова помочь с восстановлением квартир — предоставить пиломатериалы.

В доме 28 по улице Нариманова, где утром 12 июня произошёл пожар, были заселены две квартиры. По словам жильцов, в других квартирах временно никто не жил, – пишет издательство «Пресса».

В одной из квартир жила пожилая женщина-инвалид. Её из дома вывела продавец магазина, который находится рядом. Женщина пришла на работу и, увидев дым над жилым домом, бросилась в квартиру пенсионерки, помогла ей собрать документы и вывела её на улицу.

К месту ЧП прибыли 3 пожарные машины и скорая помощь. Открытый огонь потушили в течение часа. Однако пожарным пришлось вскрывать железную кровлю: на чердаке тлел утеплитель.

По словам жильцов, пожар начался на втором этаже — загорелась проводка.