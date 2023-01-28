Суббота, 28 января, 2023
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Гладкова рассказал, помогут ли покинувшим свои дома из-за обстрелов белгородцам

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Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, помогут ли покинувшим свои дома белгородцам, написал «Бел.Ру».

Местная жительница отметила, что из-за периодических обстрелов со стороны Украины оставить жилища пришлось более шести тысячам человек. Она поблагодарила власти региона за помощь и спросила, планируется ли поддержка на федеральном уровне.

«Я в постоянном контакте с правительством России, с зампредседателя правительства, с соответствующими министерствами», – подчеркнул Гладков.

Глава региона уточнил, что обратился с такой просьбой к президенту Владимиру Путину.

Гладков выразил надежду, что сможет в ближайшее время доложить о конкретных действиях.

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