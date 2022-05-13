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Пятница, 13 мая, 2022

Гладков рассказал о судьбе жителей обстрелянного Украиной села Солохи

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Гладков рассказал о судьбе жителей обстрелянного Украиной села Солохи

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о дальнейшей судьбе жителей обстрелянного Украиной села Солохи, пишет Бел.Ру.

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По его словам, сельчанам предложили переселиться в гостиницы Белгорода, однако желающих уехать из населенного пункта не нашлось.

«Всем было предложено с сегодняшнего дня переселиться в гостиницы Белгорода, где уже достаточно давно проживают не только беженцы с ЛНР и ДНР, но и люди, которые проживали в Нехотеевке и Журавлевке», — уточнил Гладков.

Глава региона добавил, что четыре человека согласились переночевать в физкультурно-спортивном комплексе Бессоновки.

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