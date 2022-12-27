Среда, 28 декабря, 2022
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Гладков рассказал, когда белгородские беженцы смогут вернуться домой

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вячеслав Гладков предположил, когда белгородские беженцы смогут вернуться домой, написал «Открытый Белгород».

По его словам, жителям региона, которых отселили в пункты временного размещения в Подмосковье и Тульской области, сейчас непросто.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, после Нового года, все вернутся в свои родные дома», – выразил мнение Гладков.

Он выразил благодарность главам районов, которые посещают и поздравляют белгородцев с наступающими праздниками и дарят им подарки.

Губернатор ранее навещал переселенцев и убедился, что из разместили в хороших условиях.

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