Гладков рассказал, когда белгородские беженцы смогут вернуться домой

Губернатор Вячеслав Гладков предположил, когда белгородские беженцы смогут вернуться домой, написал «Открытый Белгород».

По его словам, жителям региона, которых отселили в пункты временного размещения в Подмосковье и Тульской области, сейчас непросто.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, после Нового года, все вернутся в свои родные дома», – выразил мнение Гладков.

Он выразил благодарность главам районов, которые посещают и поздравляют белгородцев с наступающими праздниками и дарят им подарки.

Губернатор ранее навещал переселенцев и убедился, что из разместили в хороших условиях.