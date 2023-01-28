Гладков рассказал белгородцам, как помочь участвующим в спецоперации бойцам

Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, как помочь участвующим в спецоперации бойцам, написал «Бел.Ру».

Ранее жители региона поинтересовались, к кому можно обратиться по этому вопросу. Вариантов несколько, пояснил чиновник.

«Вариантов несколько: либо через мою приёмную, либо связаться с министром по делам молодежи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным», – обратил внимание Гладков.

«либо через мою приемную, либо связаться с министром по делам молодежи Татьяной Киреевой, она координатор, либо с советником губернатора Олегом Мантулиным», – обратил внимание Гладков.

Глава региона отметил, что белгородцы могут обращаться в приемную губернатора, где им предоставят все нужные контакты.