Гладков прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на Белгород

Глава региона Вячеслав Гладков опроверг слухи о «наступлении» ВСУ на Белгород, пишет Бел.Ру.

Ранее в Сети появились сведения, что оно якобы намечено на 27 сентября. Губернатор назвал эти данные примером информационной атаки.

«Массированные информационные атаки со стороны Украины на Белгородскую область продолжаются. И это один из ярких примеров последних дней», – подчеркнул Гладков.

Главу региона спросили: правда ли будет наступление на Белгород 27-го числа? Этот вопрос он озвучил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

С начала специальной военной операции на Украине в соцсетях ежедневно появляется недостоверная информация.