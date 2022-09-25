Воскресенье, 25 сентября, 2022
powder

Гладков прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на Белгород

На главнуюНовости мира
Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Глава региона Вячеслав Гладков опроверг слухи о «наступлении» ВСУ на Белгород, пишет Бел.Ру.

Ранее в Сети появились сведения, что оно якобы намечено на 27 сентября. Губернатор назвал эти данные примером информационной атаки.

«Массированные информационные атаки со стороны Украины на Белгородскую область продолжаются. И это один из ярких примеров последних дней», – подчеркнул Гладков.

Главу региона спросили: правда ли будет наступление на Белгород 27-го числа? Этот вопрос он озвучил во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

С начала специальной военной операции на Украине в соцсетях ежедневно появляется недостоверная информация.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/