Вторник, 28 мая, 2024

Гладков пригрозил не платить белгородцам, оказавшимся в зоне ЧС

Автор: powder

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Белгородцам, которые самовольно возвращаются в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут отказаться помогать в случае повреждения личного транспорта, ранения или гибели, заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «Бел.Ру».

О случаях, когда жители региона приезжают туда вести подсобное хозяйство, подвергаются обстрелам и гибнут, рассказала глава администрации Белгородского района Анна Куташова.

«Вопрос не в деньгах, но я не знаю пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей безопасности», – отметил Гладков.

Глава региона пояснил, что власти не хотят никого обидеть, а ищут пути, чтобы сберечь жизни людей. Он поручил проверить, насколько закрыты дороги, подъезды к таким населенным пунктам.

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