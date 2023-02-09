Четверг, 9 февраля, 2023
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Гладков предупредил об опасности передачи Украине дальнобойных ракет

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о возможной передаче Украине дальнобойных ракет, написал «Бел.Ру».

Одна из местных жительниц рассказала, что посмотрела телевизор и узнала, что в случае получения оружия ВСУ Старый Оскол попадает в «красную зону» обстрела.

«В случае, если будет ухудшение обстановки, конечно, никто рисковать людьми не будет, в первую очередь детьми. Сразу информацию будем доводить», – пояснил Гладков.

По его словам, пока ухудшения ситуации не наблюдается. Власти находятся в контакте по этому вопросу с Минобороны и другими силовыми ведомствами.

Глава региона также посоветовал меньше смотреть телевизор, в том числе программы, после которых тяжело заснуть.

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