Гладков пообещал поругать главу Губкина за невкусные блины на Масленицу

Жители Губкина пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что местные чиновники решили соединить фестиваль вареников с Масленицей, сообщил «Открытый Белгород».

Некоторые горожане назвали это показухой. Сам же глава региона поддержал инициативу главы администрации Губкина Михаила Лобазнова.

«Если блины будут невкусные, без сметаны, без масла и тонкие, без начинки, то, конечно, это плохо и нужно ругать», – подчеркнул Гладков.

Он пояснил, что вкусные вареники с разной начинкой не испортят праздник.

Гладков добавил, что доволен работой Лобазнова.