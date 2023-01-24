Вторник, 24 января, 2023
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Гладков ответил на вопрос о замалчивании обстрелов на федеральных каналах

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Губернатор Вячеслав Гладков не согласился с мнением, что на федеральных каналах замалчивают обстрелы Белгородской области, написал «Бел.Ру».

С таким заявлением к нему обратился белгородец, по мнению которого по телевизору не показывают статистику по воздушным атакам на регион.

«Если на каких-то каналах что-то не упоминается, то, наверное, это связано с их политикой. Но вижу, что ВГТРК часто эту информацию показывают, как и Первый канал, РЕН ТВ и НТВ», – ответил Гладков.

Глава региона добавил, что это немного не его уровень, и он не может повлиять на ситуацию. В то же время региональные власти сообщают об обстрелах регулярно и оперативно.

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