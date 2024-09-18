Гладков объяснил, почему не станет менять названия улиц и станций в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в прямом эфире, что почему не станет менять названия улиц и станций в регионе.

Один из жителей Ливенки Красногвардейского района призвал его восстановить историческую справедливость и переименовать ж/д станцию Палатово.

«Нравится мне, не нравится, но заниматься переименованиями точно не буду, говорил это не раз. Это большая трата времени, большое количество изменений, паспорта и так далее», – пояснил Гладков.

Глава региона призвал жителей проводить общественные слушания и принимать решение вместе органами муниципальной власти.

При этом Гладков привел пример, что в Белгороде есть улица 50-летия Белгородской области, которую так не называют. Раньше она была Георгиевской.