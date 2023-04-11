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Вторник, 11 апреля, 2023
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Гладков назвал причины строительства блокпостов в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о причинах строительства блокпостов на границе с другими регионами, сообщил «Открытый Белгород».

На начало возведения объектов обратили внимание местные жители. Глава региона пояснил, что власти обеспечивают безопасность по всему периметру области, которая является приграничной.

«Странно было, если бы мы этого не делали», – отметил Гладков.

Еще одна причина строительства блокпостов – забота о тех, кто гарантирует безопасность в Белгородской области.

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