Гладков назвал безобразием ремонт частных домов после обстрела в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков остался недоволен темпами ремонта частных домов после обстрела в Белгороде, пишет Go31.ru.

Замгубернатора Владимир Базаров уточнил, что в 59 квартирах ремонт закончен, а в 36 – продолжаются. 16 домов пришлось снести. По его словам, закончить работы планируется к 15 августа.

«Авансы выплатили в течение двух дней. Тяжело восстанавливать без денег и без задач. А вам надо побелить, покрасить и восстановить небольшие комнатки, а не Байконур построить. Отработали плохо и безобразно, – высказался Гладков.

Губернатор потребовал реестр, куда занесут все квартиры, а рядом будут подписи от горожан о восстановлении их жилья.