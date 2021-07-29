ГК «Зелёный сад» объявляет о старте продаж жилого комплекса в Приокском

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Крупнейший застройщик региона открывает продажи квартир в ЖК Skyline. Это жилой комплекс комфорт-класса в Приокском — самом «зелёном» районе города. В 5-10 минутах — благоустроенные парки, места для отдыха всей семьи, школы, детские сады и поликлиники.

Жизнь в спальном районе с развитой социальной инфраструктурой — идеальный вариант для тех, кто ценит тихую размеренную жизнь, но не представляет свой комфорт без плюсов городского благоустройства.

Рядом со Skyline есть всё самое необходимое для жизни. Благодаря некой уединённости района и в то же время близости к главным транспортным узлам города — это отличное место для полноценной жизни. Из Приокского удобно добираться до Московского района и центра города, основных торговых центров. Кроме того, близко находится Северный обход, который позволяет без пробок добраться до отдалённых районов, минуя загруженное Московское шоссе.

Развита внутренняя социальная инфраструктура: здесь много детских садов и школ в шаговой доступности, поликлиники рядом с домом. Семьи с детьми оценят тихие улочки, близость к развивающим занятиям — спортивным, интеллектуальным и творческим.

В Skyline вас ждут продуманные функциональные зоны, которые гармонично соседствуют друг с другом.

приватная внутренняя территория;

пешеходные и проезжие зоны, выполненные на одном уровне;

арт-пространство с дизайнерскими скамейками, местами отдыха и релаксации;

игровые платформы для детей с акцентом на развитие;

два вида парковки — подземная и крытая наземная, которая отделена от придомовой территории;

большая площадка work out с тренажёрами и теннисными столами, хоккейная коробка;

специальные зоны для выгула собак.

Покупка квартиры на самом старте продаж — лучшее время для вложения средств. Сейчас самые выгодные цены и предложения. Для брони по спецусловиям переходите по ссылке.