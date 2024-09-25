ГК «Зелёный сад» и технологический колледж подписали договор о сотрудничестве. Документ был подписан 24 сентября в офисе строительной компании. Гостями мероприятия стали директор Союза строителей Рязанской области Вячеслав Немчинов, депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин, преподаватели и студенты технологического колледжа.
Сотрудничество строительной компании и одного из ведущих учебных заведений региона началось полгода назад. Именно тогда на практику в «Зелёный сад» пришла первая группа студентов. Опыт оказался удачным, минувшим летом количество практикантов выросло до нескольких десятков. Больше того, сейчас в строительной компании постоянно работают 38 ребят. Все они четверокурсники, в этом учебном году получат дипломы.
Первокурсник Максим Мосейкин пока только знакомится с «Зелёным садом». Для него и других ребят из колледжа сотрудники компании провели экскурсию по офису. После этого началась торжественная церемония подписания соглашения о сетевом взаимодействии.
Совместный проект получил название «Колледж строительных технологий». Он направлен на подготовку кадров под запрос строительной компании «Зелёный сад». Теоретические и практические занятия будут проходить как на базе строительной компании, так и на территории колледжа.
Договор о сотрудничестве подписали управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич и директор Рязанского технологического колледжа Николай Баранов.
Андрей Оришкевич отметил, что сегодня приходится бороться с последствиями того дисбаланса на рынке труда, который сложился за два последних десятилетия. Не секрет, что многие молодые люди долгое время игнорировали инженерные и строительные профессии. Теперь же они самые востребованные.
Директор технологического колледжа Николай Баранов отметил, что обучение студентов должно быть целевым. И если ребята учатся на строительном отделении, практика в ведущей компании региона станет для них отличным карьерным стартом.
Сотрудничество между «Зелёным садом» и Рязанским технологическим колледжем обещает стать долгим и взаимовыгодным.
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