ГК «Зелёный сад» и технологический колледж подписали договор о сотрудничестве. Документ был подписан 24 сентября в офисе строительной компании. Гостями мероприятия стали директор Союза строителей Рязанской области Вячеслав Немчинов, депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин, преподаватели и студенты технологического колледжа.

Сотрудничество строительной компании и одного из ведущих учебных заведений региона началось полгода назад. Именно тогда на практику в «Зелёный сад» пришла первая группа студентов. Опыт оказался удачным, минувшим летом количество практикантов выросло до нескольких десятков. Больше того, сейчас в строительной компании постоянно работают 38 ребят. Все они четверокурсники, в этом учебном году получат дипломы.

— Сейчас я учусь по индивидуальному плану, совмещая учёбу с работой, — рассказывает студент 4 курса Рязанского технологического колледжа и помощник геодезиста ГК «Зелёный сад» Никита Кузнецов. — Я пришёл в «Зелёный сад» в начале этого лета как каменщик, но уже через месяц мне предложили должность помощника геодезиста. В компании хорошо встречают молодых специалистов, за каждым закрепляют наставника. Мне нравится, что можно получать новые знания и применять на практике то, чему учат в колледже.

Первокурсник Максим Мосейкин пока только знакомится с «Зелёным садом». Для него и других ребят из колледжа сотрудники компании провели экскурсию по офису. После этого началась торжественная церемония подписания соглашения о сетевом взаимодействии.

Совместный проект получил название «Колледж строительных технологий». Он направлен на подготовку кадров под запрос строительной компании «Зелёный сад». Теоретические и практические занятия будут проходить как на базе строительной компании, так и на территории колледжа.

Договор о сотрудничестве подписали управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич и директор Рязанского технологического колледжа Николай Баранов.

Андрей Оришкевич отметил, что сегодня приходится бороться с последствиями того дисбаланса на рынке труда, который сложился за два последних десятилетия. Не секрет, что многие молодые люди долгое время игнорировали инженерные и строительные профессии. Теперь же они самые востребованные.

— Специалисты на наших объектах получают очень достойную зарплату, — подчеркнул Андрей Валерьевич. — У ребят, которые придут в нашу компанию, будут отличные наставники из числа сотрудников. А в дальнейшем сегодняшние выпускники смогут занять уже руководящие должности.

Директор технологического колледжа Николай Баранов отметил, что обучение студентов должно быть целевым. И если ребята учатся на строительном отделении, практика в ведущей компании региона станет для них отличным карьерным стартом.

Сотрудничество между «Зелёным садом» и Рязанским технологическим колледжем обещает стать долгим и взаимовыгодным.



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