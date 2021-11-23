Гинцбург рекомендовал людям старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург считает, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Тем, кто моложе, он посоветовал ревакцинироваться только одним компонентом этой вакцины.

Если после первого компонента или «Спутника Лайт» у человека образовалось больше 300-500 BAU/мл, то вторым компонентом ревакцинироваться не нужно, — отметил Александр Гинцбург.

По его мнению, на сегодняшний день «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами: «Пфайзером» и «Модерной».

Когда специфичность S-белка поменялась, то и эффективность «Пфазера» и «Модерны» упала до 50%, в отличие от «Спутника», — отметил глава центра им. Н.Ф. Гамалеи.

По его данным, сейчас эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет от 83-90% (по разным оценкам),

Тем, кто ревакцинировался летом, предстоящей зимой пока ничего делать не нужно, им главное не пропустить год, то есть повторно привиться до лета 2022 года, посоветовал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт отметил, что научных данных о том, когда стоит пройти повторную ревакцинацию недостаточно. Однако, по его мнению, если человек прошел первую ревакцинацию, то, скорее всего, вторую ему можно пройти попозже, после полугода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сила снова: когда и какой вакциной стоит привиться в третий раз