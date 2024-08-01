ГИБДД проводит в Рязани масштабное мероприятие

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

В ходе мероприятия особое внимание уделяется пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах. Также проверяется соблюдение правил водителями, использующими средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно Правилам дорожного движения, водители, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или уже находящихся на ней.

За невыполнение требования уступить дорогу пешеходам на водителя накладывается штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также относиться друг к другу с уважением и вежливостью.