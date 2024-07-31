Герой России Юрий Нимченко поделился с журналистами своим видением того, чем завершится специальная военная операция. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Он выразил убеждение, что Россия достигнет целей, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным. Эти цели включают в себя полный вывод Вооружённых сил Украины с новых российских территорий: Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, планируется искоренить нацизм.

«Все должны понимать, что никто не имеет права претендовать на наши исторические земли, угрожать нашему суверенитету и нашим гражданам», — подчеркнул Юрий Нимченко.