Герой России Михаил Малахов пообщался с рязанской молодёжью на лекции Общества «Знание»

С 3 по 14 февраля по всей стране проходят просветительские мероприятия, посвященные выдающимся открытиям нашей страны и людям, которые их подарили человечеству. Для молодежи Общество «Знание» подготовило цикл лекций, уникальный видеоконтент и викторины.

Одним из ярких событий акции в Рязанской области стала встреча с Михаилом Малаховым молодежи региона в школе № 76 имени Н.Н. Чумаковой. Главной темой диалога стали географические открытия российских ученых как предмет национальной гордости.

Лектор — врач, кандидат медицинских наук, Почетный полярник, который стал первым Героем России за научные исследования во время экспедиции на Северный полюс. В 1995 году вместе с канадцем Ричардом Вебером впервые в истории полярных экспедиций он совершил путешествие по дрейфующим льдам до Северного полюса и назад в абсолютно автономном режиме, без всякой поддержки, используя только собственные человеческие ресурсы и пройдя на лыжах в общей сложности более 2 тысяч километров за 123 дня. Такой поход позволил получить новые уникальные данные о возможностях человеческого организма при длительной автономной работе на дрейфующих льдах Северного ледовитого океана. Никто в мире за прошедшие 30 лет не смог повторить подобное путешествие, ставшее национальным достоянием.

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В ходе беседы спикер подробно поделился воспоминаниями об экспедициях по следам великих российских географических открытий, связанной с этим исследовательской работе и новых образовательных проектах. Слушатели узнали о том, как к 100-летию российской федерации тенниса на Северном полюсе был сыгран теннисный матч, что стало одним из импульсов для строительства в Рязани Академии тенниса. А результатами экспедиций по местам российской географической славы стали экспозиции в Рязанском музее путешественников, Аллея путешественников, многочисленные фильмы, эколого-просветительский проект «Тропа Паустовского». Михаил Малахов также рассказал о первом в России фестивале воздушных шаров «Небо России», который путешественник организовал в 1990 году, дав толчок к развитию воздухоплавательного спорта в нашей стране.

«Важно по-настоящему любить то, что ты делаешь и верить в свою мечту. Тогда можно двигаться вперед, открывая для себя и других новые горизонты. Я в этом абсолютно уверен и стараюсь придерживаться такой жизненной позиции. И результаты моих проектов это подтверждают.

В рамках акции на территории региона запланированы порядка 20 тематических событий для школьников, студентов колледжей и заинтересованных слушателей.

Выступить с лекциями о достижениях в физике, биологии, химии, астрономии, информационных технологиях и других областях сможет любой желающий. Для этого Обществом «Знание» совместно с выдающимися деятелями науки подготовлены мастер-лекции. Один из уроков обещает помочь влюбиться в науку за 60 минут.

Чтобы лекции стали еще более увлекательными, создан уникальный видеоконтент с ведущими учеными страны.