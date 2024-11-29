Пятница, 29 ноября, 2024
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Герой песни «Владимирский централ» решил «переродить» Михаила Круга

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Раскоронованный вор в законе Саша Север, который, по одной из версий, является героем песни «Владимирский централ», занялся продвижением певца Максима Дорохина, пишет SHOT.

Сейчас 65-летний мужчина живет в Тверской области и развивает карьеру начинающего артиста, который, по его мнению, похож на Михаила Круга.

«Он пишет блатняк для певца Максима Апреля, голос которого ему кажется максимально похожим на голос легендарного шансонье», – говорится в публикации.

Тандем выпустил песню  «Бродяга-2» в апреле 2022 года на стихи Севера.

По данным телеграм-канала, Северов занимается творчеством с 11 лет, когда сидел в тюрьме, отдал Кругу стихи бесплатно. В благодарность была написана песня «Владимирский централ».

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