Герой песни «Владимирский централ» решил «переродить» Михаила Круга

Раскоронованный вор в законе Саша Север, который, по одной из версий, является героем песни «Владимирский централ», занялся продвижением певца Максима Дорохина, пишет SHOT .

Сейчас 65-летний мужчина живет в Тверской области и развивает карьеру начинающего артиста, который, по его мнению, похож на Михаила Круга.

«Он пишет блатняк для певца Максима Апреля, голос которого ему кажется максимально похожим на голос легендарного шансонье», – говорится в публикации.

Тандем выпустил песню «Бродяга-2» в апреле 2022 года на стихи Севера.

По данным телеграм-канала, Северов занимается творчеством с 11 лет, когда сидел в тюрьме, отдал Кругу стихи бесплатно. В благодарность была написана песня «Владимирский централ».