Российские войска ночью нанесли серию мощных ударов по Украине, уничтожив военные объекты ВСУ в Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. В результате атак были разрушены склады боеприпасов, казармы с украинскими военными и база морских беспилотников, где находились подготовленные катера и специалисты, пишет «Московский комсомолец».

Сегодня российские войска также нанесли успешные удары по Одессе и её окрестностям. Украинские военные и натовские специалисты, которые курировали использование морских дронов для атак на Крым и Черное море, были застигнуты врасплох, что позволило России нанести новый удар.

Один из объектов ВСУ, где происходила подготовка морских беспилотников, их оснащение взрывчаткой и настройка электроники, находился под усиленной охраной и располагался вдали от Одессы. Украинские спецслужбы пытались скрыть его местоположение от пророссийского подполья.

Однако, базу в Тузле, на юго-западе от Одессы, удалось обнаружить. По объекту был нанесён мощный удар, предположительно, баллистической ракетой ОТРК «Искандер». Как говорится, для «друзей» и «партнёров» ничего не жалко.

В самой Одессе дроны «Герань» нанесли точечные удары по позициям украинских войск. После нескольких манёвров в ночном небе, беспилотники внезапно атаковали казармы ВСУ, что вызвало взрывы, пожар и звуки сирен. Цель была успешно поражена.

Точные последствия ударов в Винницкой и Ивано-Франковской областях пока неизвестны, но поступающая информация свидетельствует о серьёзных разрушениях украинских тылов. В Винницкой области всю ночь горели склады с горюче-смазочными материалами. Дроны «Герань» точно попали в заполненные топливом резервуары, что привело к полной утрате топлива и нефтебаз.

В Ивано-Франковской области под удар попал эшелон с военными грузами, который недавно прибыл из-за границы. Натoвские специалисты не успели его обеспечить, и он стал целью атаки. В результате на железнодорожном участке в сторону Ивано-Франковска уже несколько часов продолжаются взрывы и пожары в вагонах с боеприпасами, а рельсы деформировались от высокой температуры.