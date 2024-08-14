Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов, заявил о стратегическом просчете Киева и НАТО. Он подчеркнул, что переговоры, на которых Киев и Запад могли бы диктовать свои условия Москве, не состоятся, пишет «Царьград».

Алаудинов отметил, что Владимир Зеленский надеялся использовать атаку на Курскую область как рычаг давления на Россию, чтобы предъявить ультиматум. Однако эти планы провалились и не будут реализованы.

По словам генерала, расчет на возможность ультиматумов был ошибкой со стороны США и всего блока НАТО. В дополнение к этому, Алаудинов подчеркнул, что наступление Киева на Курскую область оказалось неудачным, отметив: «Блицкриг нашего противника провалился».

Ранее похожее мнение выражал турецкий политический обозреватель Йигит Санер, который указал на просчет Украины в попытке использовать наступление для усиления своих позиций на переговорах. По его словам, эта операция не только не принесла ожидаемого результата, но и нанесла вред самой Украине, а мирное соглашение в ближайшее время маловероятно.

Санер также подчеркнул, что атака на русское приграничье может обернуться для Киева «бумерангом».